Рідкісний вихід: помолоділий Маколей Калкін розповів про своє ставлення до фільму "Один вдома" (відео)

На популярному американському шоу Елен ДеДженерес актор поділився, що комедія 1990 року "Один вдома" викликає у нього неоднозначні почуття, оскільки він після кожної сцени фільму починає згадувати певний день на знімальному майданчику.

Актор Маколей Калкін, який прославився в дитинстві головною роллю у популярній різдвяній стрічці "Один вдома", відверто зізнався, чому він не сприймає цей фільм як всі інші люди.

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На популярному американському шоу Елен ДеДженерес актор поділився, що комедія 1990 року "Один вдома" викликає у нього неоднозначні почуття, оскільки він після кожної сцени фільму починає згадувати певний день на знімальному майданчику.

"Я не можу дивитися його так, як всі інші", – додав він.

Маколей пожартував, що напередодні Різдва по-справжньому "його сезон", і він у цей період намагається не виходити з дому. Також актор поділився думкам, як це – рости разом з шістьма братами і сестрами в крихітній квартирі, про його дитяче захоплення балетом та про його новий проекті Bunny Ears, присвяченому здоров'ю і способу життя.

Кількома роками раніше Маколея Калкіна було важко впізнати, – змарнілий актор не брав участі у творчому та соціальному житті, його кілька разів заарештовували за зберігання і вживання наркотиків, але кожен раз він відбувався штрафом. Сьогодні ж складається враження, що Маколей повернувся до активного життя і піклується не тільки про свій зовнішній вигляд і здоров'я, але й про новий імідж.