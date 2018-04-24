Шанувальники побачили, як Том Гарді перевтілюється в монстра - в мережі з'явився новий трейлер фільму «Веном» (відео)

В основі сюжету - історія хворого на рак журналіста Едді Брока, в тіло якого вселяється Веном.

Студія Sony Pictures поділилася новим трейлером фільму «Веном», де вперше показали, як буде виглядати новий герой Marvel - інопланетна істота, симбіот Веном. Його роль виконав британський актор Том Гарді. Режисером фільму виступив Рубен Фляйшер.

В основі сюжету — історія хворого на рак журналіста Едді Брока, в тіло якого вселяється Веном. Злившись з симбіотом, Брок набуває надздібності. Але поступово Веном змінює його і перетворює в безжального монстра і заклятого ворога Людини-павука. Однак у героя залишається вибір: залишитися на темній стороні або врятувати людство.

Нагадаємо, у першому тизер-трейлері картини Венома не показали жодного разу. Це викликало чутки серед шанувальників, що монстра покажуть тільки в кінці фільму.