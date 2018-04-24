У Москві попрощалися із зіркою фільму "Любов і голуби" (відео)
Близькі люди, колеги, шанувальники попрощалися з народною артисткою Росії Ніною Дорошиною.
Жалобна церемонія завершилася у вівторок, 24 квітня, на сцені московського театру "Современник", передає РІА Новости.
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Присутні проводили похоронний кортеж тривалими оплесками і криками "Браво!". Пізніше у вівторок пройде відспівування актриси в храмі Живоначальної Трійці на П'ятницькому цвинтарі. Вона буде похована там же, поруч зі своїми рідними.
Ніна Дорошина з 1958 року служила в театрі "Современник" до останніх днів. На її рахунку більше двадцяти ролей у кіно, найвідоміша з них — Надія (дружина Василя Кузякіна) з фільму "Любов і голуби".
Як повідомляв УНІАН, вранці 21 квітня у себе вдома в Москві у віці 83 років померла знаменита актриса Ніна Дорошина.