Масажистка звинуватила 95-річного творця коміксів Marvel в домаганнях - стогнав від дотиків

За словами Карбалло, вона робила масаж двічі. У перший раз 95-річний творець супергероїв нібито сам почав пестити себе і стогнати, коли вона працювала над його стегнами.

Легендарний творець коміксів MARVEL Стен Лі, який на початку лютого був госпіталізований, наразі звинувачений у сексуальних домаганнях.

Масажистка з Чикаго Маріа Карбалло подала до суду на американського автора коміксів та на його помічника Макса Андерсона. Про це повідомляє видання TMZ.

Карбалло стверджує, що, коли робила Лі масаж ногами, той схопив її ступню і потер її об свій статевий орган. Інцидент, за її словами, стався в номері чиказького готелю рік тому, пишет ТСН.

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У позовній заяві масажистка зажадала від обвинуваченого компенсації в розмірі 50 тисяч доларів. За словами Карбалло, вона робила Лі масаж двічі. У перший раз 95-річний творець супергероїв нібито почав сам пестити себе і стогнати, коли вона працювала над його стегнами.

Наступного дня вона прийшла до нього знову і, коли чоловік знову почав стогнати, пригрозила, що піде. Потім вона перейшла до масажу ногами, а коли Лі став її домагатися, забрала належну їй зарплату і покинула готель.

Відзначається, що колишній помічник Лі Макс Андерсон спробував вручити Карбалло чайові за заподіяні незручності, проте масажистка відмовилася. Вона підкреслила, що надати події розголосу вона зважилася завдяки руху жінок проти домагань.

Партнер Лі, Кей Морган, заявив, що жодні звинувачення не відповідають дійсності.

"Я поняття не маю, що зробив Макс Андерсон, але Стену Лі 95 років, він абсолютно не завдає шкоди, на 100% не винен і заперечує будь-які неправдиві звинувачення".