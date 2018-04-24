Супергерої злилися зі своїми фанами: у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра "Месників-3" (фото)
На килимовій доріжці на прем'єрі фільму "Месники: Війна нескінченності" ('Avengers: Infinity War') в Лос-Анджелесі зійшлися зіркові актори.
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На прем'єру фільму прийшли актори, які зіграли в ньому, - Скарлетт Йоханссон, Гвінет Пелтроу, Карен Гіллан, Елізабет Олсен, Том Холланд, Кріс Еванс, Кріс Хемсворт, Бенедикт Камбербетч, Брі Ларсон, Зої Солдана і багато інших.
Скарлетт Йоханссон, яка зіграла одну з головних ролей в "Месниках-3", з'явилася на прем'єрі під руку зі своїм новим другом - Коліном Жостом.
Скарлетт вибрала сріблястий наряд для виходу на червону доріжку, і змінила імідж - тепер вона шатенка, а не блондинка.
Також репортери змогли зняти на камери незвичайне татуювання на спині Скарлетт Йоханссон.