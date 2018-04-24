Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер створила першу колекцію весільних суконь (фото)

Актриса представила в нью-йоркському салоні Serge Normant Salon свою першу весільну колекцію.

Голлівудська актриса Сара Джесіка Паркер, яка нещодавно підтримала кандидатуру Синтії Ніксон на пост губернатора Нью-Йорка, вирішила перекваліфікуватися в дизайнери.

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За плечима Сари - кілька авторських колекцій взуття, колекція маленьких чорних суконь, а тепер від неї можна отримати і вбрання для весілля, передає ТСН. Паркер представила в нью-йоркському салоні Serge Normant Salon свою першу весільну колекцію, яку вже можна знайти на сайті Gilt.

"Щоб носити вбрання зі свого весілля кожен день, купуйте нову колекцію весільного одягу та взуття, розроблену Сарою Джесікою Паркер виключно на Gilt", - повідомляється на офіційній сторінці Instagram магазину.

У колекцію Сари Джесіки увійшли 10 весільних моделей, і, звичайно, сукнями справа не обмежилася. У лінійку увійшли комбінезони, спідниці, брючні костюми, а також 15 пар туфлів.

Білий колір колекції - не головний. Як відомо, сама Паркер виходила заміж у вбранні чорного кольору, тому і в колекції є моделі чорного, рожевого, червоного, світло-сірого і блакитного кольорів.

Нагадаємо, в лютому Сара Джессіка Паркер публічно посварилася з колегою по серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл.