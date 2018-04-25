Мадонна програла суд, її спідню білизну та любовний лист від Тупака виставлять на торги

Аукціон має відбутися в липні, стартова ціна листи Мадонні від Тупака - 100 тисяч доларів.

Співачка Мадонна програла в суді позов до колишньої подруги і асистентки Дарлін Лутц, яка виставила на аукціон ряд особистих речей співачки, в тому числі адресований Мадонні любовний лист від репера Тупака Шакура.

Як передає Бі-бі-сі, суд у Нью-Йорку постановив, що час, протягом якого Мадонна могла заперечити приналежність речей, що виставляються на аукціон, вже минув, і тепер Дарлін Лутц має право вчинити з речами так, як вважатиме за потрібне.

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Одна з речей, які колишня подруга Мадонни збирається виставити на аукціон - любовний лист від репера Тупака Шакура, з яким співачка таємно зустрічалася деякий час незадовго до його вбивства в 1996 році.

Аукціон має відбутися в липні, стартова ціна листів - 100 тисяч доларів. У ньому Тупак пише, що стосунки з афроамериканцем можуть допомогти кар'єрі Мадонни, але його імідж постраждає від роману з білою жінкою.

Мадонна і Лутц розірвали дружні відносини в 2003 році. Мадонна намагалася довести в суді, що Дарлін Лутц вкрала у неї речі з будинку під час переїзду.

Суддя Джеральд Лейбовіц вирішив, що Мадонна сама відмовилася від цих речей на користь колишньої подруги, підписавши відповідну угоду з нею в 2004 році, і тому втратила право на їх повернення.

Серед речей, які Лутц має намір виставити на аукціон - спідня білизна Мадонни, гребінець, чекова книжка, а також лист Мадонни, у якому вона критично висловлюється на адресу актриси Шерон Стоун і співачки Вітні Х'юстон.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно брат Мадонни повернувся в сім'ю після 7 років життя на вулиці.