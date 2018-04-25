Заручена і щаслива: Кеті Перрі шокувала публіку несподіваним визнанням

Чутки про відновлення романтичних стосунків Блума і Перрі з'явилися, коли співачку помітили на прогулянці з екс-бойфрендом в Празі, де у Блума проходили зйомки.

Кеті Перрі стала гостею телепрограми Entertainment Tonight, під час якої шокувала фанатів.

Як повідомляє MC, ведуча Лорен Зіма спробувала спровокувати поп-зірку і запропонувала артистці пофліртувати з симпатичними конкурсантами, нагадуючи поцілунок Перрі з юним учасником конкурсу талантів American Idol. На що співачка відповіла: "Ні! Я заручена і дуже щаслива!".

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Це ошелешило публіку. Відповідаючи на запитання телеведучої, артистка сказала, що заручилася зовсім недавно. Кеті не назвала нареченого, але сумнівів немає: її обранець - Орландо Блум. До речі, нещодавно під час свого виступу Перрі присвятила йому пісню, сказавши: «Це для тебе, мій коханий!».

Зазначимо, що не всі шанувальники вірили у возз'єднання артистів: дуже все здавалося неоднозначним. Чутки про відновлення романтичних стосунків Блума і Перрі з'явилися, коли співачку помітили на прогулянці з екс-бойфрендом в Празі, де у Блума проходили зйомки.