Організатори показали головну сцену Євробачення-2018 (відео)
12:20, 25 квітня 2018Світ
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Цього року сцена Євробачення буде нагадувати корабель, який символізує історію і культуру Португалії.
Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2018" показали головну сцену, на якій виступатимуть учасники.
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Фотографіями результату поділилися в ролику на офіційному каналі пісенного конкурсу в YouTube.
Дизайнером сцени став німецький креативний продюсер Флоріан Відер. Серед його робіт - сцена минулорічного конкурсу в Києві.
Цього року сцена Євробачення буде нагадувати корабель, який символізує історію і культуру Португалії. Перші репетиції учасників конкурсу запланували на 29 квітня.
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