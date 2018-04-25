Організатори показали головну сцену Євробачення-2018 (відео)

Цього року сцена Євробачення буде нагадувати корабель, який символізує історію і культуру Португалії.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2018" показали головну сцену, на якій виступатимуть учасники. Читайте такожПомерла перша в історії переможниця "Євробачення" Фотографіями результату поділилися в ролику на офіційному каналі пісенного конкурсу в YouTube. Дизайнером сцени став німецький креативний продюсер Флоріан Відер. Серед його робіт - сцена минулорічного конкурсу в Києві. Цього року сцена Євробачення буде нагадувати корабель, який символізує історію і культуру Португалії. Перші репетиції учасників конкурсу запланували на 29 квітня.

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