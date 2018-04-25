Організатори показали головну сцену Євробачення-2018 (відео)

12:20, 25 квітня 2018
Світ
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Фотографіями результату поділилися в ролику на офіційному каналі пісенного конкурсу в YouTube.

Дизайнером сцени став німецький креативний продюсер Флоріан Відер. Серед його робіт - сцена минулорічного конкурсу в Києві.

Цього року сцена Євробачення буде нагадувати корабель, який символізує історію і культуру Португалії. Перші репетиції учасників конкурсу запланували на 29 квітня.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
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