Протести у Вірменії: лідер відомого рок-гурту розповів про листування з екс-прем'єром Саргсяном

За словами музиканта, незважаючи на те, що він народився в Лівані, а виріс в Лос-Анджелесі, Вірменія є для нього батьківщиною і добробут цієї країни для нього дуже важливо.

Лідер гурту System of a Down Серж Танкян заявив, що дуже радий відставці прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна і зазначив, що вірив у перемогу протестувальників. Про це він розповів в інтерв'ю Currenttime.tv.

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"Я радів, я був щасливий. Я обняв дружину, ми пішли нагору і стали дивитися трансляцію", - сказав Танкян, додавши: "Я відчув таке полегшення, що більше не було арештів і кровопролиття, і все пройшло мирно. Я навіть не можу пояснити це почуття. У мене голос дуже хворий, але я страшенно радий".

За його словами, жителі Вірменії повинні продовжувати домагатися реформ, так як вони дуже необхідні країні, пише "Апостроф".

Танкян зазначив, що у Вірменії накопичився цілий ряд проблем – класова боротьба, відтік населення, всеосяжна корупція.

При цьому він вважає, що велику роль у реформах має відіграти молодь. Також Танкян розповів про своє листуванні з Саргсяном після його перемоги у 2013 році.

"Я пам'ятаю, що в 2013-му я написав два відкритих листа тодішньому президенту (Сержу Саргсяну). Він відповів на перше, і я відправив друге – з додатковими питаннями. Там я написав, що він відповідає, але не на мої питання, і що я хотів би справжніх відповідей. І на це вже відповіді не було. Його адміністрація, прес-секретар, пам'ятаю, сказали щось на кшталт "так, звичайно, президент згоден з Сержем Танкяном з багатьох питань", але так, знаєте, як ніби вони хотіли вже про це забути. І ось тоді ми (з Саргсяном) переписувалися останній раз", - повідомив він.

За словами музиканта, незважаючи на те, що він народився в Лівані, а виріс в Лос-Анджелесі, Вірменія є для нього батьківщиною і добробут цієї країни для нього дуже важливо.

"Сьогодні Вірменія прокинулася. І я дуже гордий і дуже щасливий", - заявив він.