Секрет яскравої блонди: в мережі назвали найпопулярнішу порноакторку (фото)

Стормі Деніелс стала світовим лідером пошукових запитів на порносайті Pornhub.

Порнозірка Стефані Кліффорд, більш відома під псевдонімом Стормі Деніелс стала світовим лідером пошукових запитів на сайті Pornhub.

Тизер картини під назвою "Секрет Стормі" зібрав понад 170 тисяч переглядів за кілька днів на сайті Brazzers, повідомляє The Sun.

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«Стормі Деніелс намагається написати щось брудне, але до неї не приходить натхнення. Спогад про таємничу людину - це все, що потрібно, щоб її творчі соки потекли», - йдеться в описі до відео.

За словами Деніелс, вона мала сексуальний зв'язок з Трампом у 2006-2007 роках. Дівчина стверджувала, що за мовчання адвокати Трампа заплатили їй 130 тисяч доларів. У Білому домі ці заяви назвали брехнею.

У березні цього року актриса подала на президента США до суду, намагаючись довести, що підписана адвокатом угода про нерозголошення конфіденційної інформації є недійсною. Тим не менш суд швидко визнав звинувачення необґрунтованими.