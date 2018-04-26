Принц Гаррі обрав майбутнього свідка на своє весілля

Наречений попросив брата принца Вільяма підтримати його під час церемонії вінчання.

Принц Гаррі, який вже разом з нареченою Меган Маркл обрав музичний супровід майбутньої церемонії вінчання, визначився з майбутнім свідком.

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Молодший брат попросив старшого брата Вільяма стати його підтримкою на прийдешньому весіллі. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Твіттеру" королівської родини.

Герцог Кембриджський, своєю чергою пишається тим, що його запросили стати шафером та з нетерпінням чекає, щоб підтримати свого брата в каплиці Святого Георгія 19 травня.

Цікаво, що на сторінці було опубліковано фото братів, коли вони були маленькі, що підтверджує їх тісний зв'язок з дитинства. Тому у жодного з близьких друзів Гаррі не було шансів стати свідком.

Ім'я подружки нареченої Кенсінгтонський палац поки не оголосив, однак раніше повідомлялося, що нею точно не стане Кейт Міддлтон, яка народила днями третю дитину.

Цікаво, що саме принц Гаррі 2011 року був свідком на весіллі Вільяма з Кейт Міддлтон.