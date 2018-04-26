"Ми обоє - драконова енергія": Каньє Вест заявив про президентські амбіції після Трампа

Трамп, в свою чергу, поспішив подякувати реперу. "Спасибі, Каньє, дуже круто!" - написав глава держави.

Репер і продюсер Каньє Вест, якого дружина Кім Кардашян здивував читачів свого Twitter.

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Крім того, що Каньє показав їхній з Кім маєток (хоча вони домовлялися не робити цього), Вест висловив підтримку чинному президенту США Дональду Трампу, назвавши його при цьому "братом". А потім продюсер заявив, що в майбутньому і сам очолить країну.

"Вам не обов'язково погоджуватися з Трампом, але натовп не змусить мене не любити його. Ми обидва - драконова енергія. Він мій брат. Я люблю всіх. Я не погоджуюся з усім, що хто-небудь робить. Це те, що робить нас особистостями. І у нас є право на незалежну думку", - написав Вест.

Трамп, в свою чергу, поспішив подякувати реперу. "Спасибі, Каньє, дуже круто!" - написав глава держави.

Репер говорив про своє бажання балотуватися в президенти, ще в 2015 році на премії MTV Video Music Awards. А в 2016-му в інтерв'ю радіо ВВС Каньє знову нагадав про свої політичні амбіції, сказавши, що має намір балотуватися в 2020 році, хоча у нього і немає чіткого уявлення про політику, зате є принципи щодо людей і правди.