Бред Пітт екранізує секс-скандал з Харві Вайнштейном
Журналістське розслідування видання New York Times про сексуальні домагання продюсера Харві Вайнштейна до голлівудських актрис буде екранізовано.
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Як повідомляє Reuters, стаття New York Times, написана журналістками Джоді Кантор і Меган Твохей, минулого тижня була удостоєна Пулітцерівської премії, а в кінці минулого року дала початок акції протесту жінок проти сексуального насильства #MeToo.
Екранізацією займеться студії Annapurna Pictures і Plan B Entertainment Бреда Пітта. Як розповіла спікер Annapurna Ешлі Момтахени, Вайнштейн не буде головним героєм оповіді.
Всього в домаганнях Харві Вайнштейна звинувачують близько 70 жінок, деякі з них, за їх твердженнями, були згвалтовані. Сам Вайнштейн заперечує, що примушував кого б то не було до сексу.