Бред Пітт екранізує секс-скандал з Харві Вайнштейном

Як розповіла спікер Annapurna Ешлі Момтахені, Вайнштейн не буде головним героєм оповіді.

Журналістське розслідування видання New York Times про сексуальні домагання продюсера Харві Вайнштейна до голлівудських актрис буде екранізовано.

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Як повідомляє Reuters, стаття New York Times, написана журналістками Джоді Кантор і Меган Твохей, минулого тижня була удостоєна Пулітцерівської премії, а в кінці минулого року дала початок акції протесту жінок проти сексуального насильства #MeToo.

Екранізацією займеться студії Annapurna Pictures і Plan B Entertainment Бреда Пітта. Як розповіла спікер Annapurna Ешлі Момтахени, Вайнштейн не буде головним героєм оповіді.

Всього в домаганнях Харві Вайнштейна звинувачують близько 70 жінок, деякі з них, за їх твердженнями, були згвалтовані. Сам Вайнштейн заперечує, що примушував кого б то не було до сексу.