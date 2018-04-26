Бред Пітт екранізує секс-скандал з Харві Вайнштейном

16:32, 26 квітня 2018
Світ
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Харві Вайнштейн / REUTERS

Журналістське розслідування видання New York Times про сексуальні домагання продюсера Харві Вайнштейна до голлівудських актрис буде екранізовано.

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Як повідомляє Reuters, стаття New York Times, написана журналістками Джоді Кантор і Меган Твохей, минулого тижня була удостоєна Пулітцерівської премії, а в кінці минулого року дала початок акції протесту жінок проти сексуального насильства #MeToo.

Екранізацією займеться студії Annapurna Pictures і Plan B Entertainment Бреда Пітта. Як розповіла спікер Annapurna Ешлі Момтахени, Вайнштейн не буде головним героєм оповіді.

Всього в домаганнях Харві Вайнштейна звинувачують близько 70 жінок, деякі з них, за їх твердженнями, були згвалтовані. Сам Вайнштейн заперечує, що примушував кого б то не було до сексу.

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Теги: #Бред Пітт#Харві Вайнштейн