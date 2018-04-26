Російський актор Джигарханян, який підтримав українців, госпіталізований: він перебуває у комі

На початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

Російський актор Армен Джигарханян госпіталізований в одну з московських лікарень з інфарктом.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, він перебуває в комі. «У лікарню Армена Борисовича привезли близькі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року Джигарханян був госпіталізований в Москві в стані середньої тяжкості. Тоді артист потрапив в лікарню через болі в лівій нозі.

Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.