Російський актор Джигарханян, який підтримав українців, госпіталізований: він перебуває у комі
20:39, 26 квітня 2018Світ
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На початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.
До лікарні актора привезли близькі / фото kino-teatr.ru
Російський актор Армен Джигарханян госпіталізований в одну з московських лікарень з інфарктом.
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Як повідомляє Telegram-канал Mash, він перебуває в комі. «У лікарню Армена Борисовича привезли близькі», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у січні цього року Джигарханян був госпіталізований в Москві в стані середньої тяжкості. Тоді артист потрапив в лікарню через болі в лівій нозі.
Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.
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