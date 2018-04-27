Армен Джигарханян вийшов з коми

07:36, 27 квітня 2018
Світ
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kino-teatr.ru

Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає "РБК".

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Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями.

Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми.

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Теги: #актор#Джигарханян у лікарні