Армен Джигарханян вийшов з коми

82-річний артист провів у комі близько години.

Актор Армен Джигарханян, доправлений раніше до лікарні, прийшов в себе після коми.

Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає "РБК".

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Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями.

Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми.