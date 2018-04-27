Армен Джигарханян вийшов з коми
07:36, 27 квітня 2018Світ
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82-річний артист провів у комі близько години.
Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями / kino-teatr.ru
Актор Армен Джигарханян, доправлений раніше до лікарні, прийшов в себе після коми.
Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає "РБК".
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Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями.
Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.
Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми.
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