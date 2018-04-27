Стало відомо про причини госпіталізації Джигарханяна

Вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми, проте через годину прийшов до тями.

Актор і режисер Армен Джигарханян проведе в лікарні кілька днів.

Про це повідомив його друг Артур Согомонян, передають "РИА Новости".

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"Лікарі рекомендували госпіталізацію. Перші дослідження ніяких критичних відхилень не виявили, але є певні проблеми. <...> Сподіваюся, наступного тижня вже зможе повернутися в театр", — сказав він.

Актор не в перший раз за останні місяці потрапляє в лікарню. В середині січня його госпіталізували через вірус. Пізніше Джигарханян перервав своє лікування, але 31 січня знову повернувся в лікарню. Через два дні актор остаточно виписався.

Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми. Проте через годину актор прийшов до тями.