Стало відомо про причини госпіталізації Джигарханяна

10:11, 27 квітня 2018
Світ
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Фото УНІАН

Про це повідомив його друг Артур Согомонян, передають "РИА Новости".

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"Лікарі рекомендували госпіталізацію. Перші дослідження ніяких критичних відхилень не виявили, але є певні проблеми. <...> Сподіваюся, наступного тижня вже зможе повернутися в театр", — сказав він.

Актор не в перший раз за останні місяці потрапляє в лікарню. В середині січня його госпіталізували через вірус. Пізніше Джигарханян перервав своє лікування, але 31 січня знову повернувся в лікарню. Через два дні актор остаточно виписався.

Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми. Проте через годину актор прийшов до тями.

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Теги: #госпіталізація Джигарханяна#Джигарханян у лікарні