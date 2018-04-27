"У мене немає подарунка": Меланія Трамп залишилася без уваги чоловіка на свій день народження

У четвер, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилося 48 років.

Президент США Дональд Трамп зізнався, що нічого не подарував своїй дружині Меланії на день народження. Про це він розповів в ефірі свого улюбленого телешоу Fox and Friends, передає Mashable.

Читайте такожПощастило зустрітися з Обамою: дружина Трампа усміхалася на похоронах Барбари Буш (фото)

«Можливо, у мене будуть проблеми. Я надто зайнятий, щоб шукати подарунки. У мене немає подарунка, але я подарував їй прекрасну листівку і прекрасний букет», — заявив президент.

У четвер, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилося 48 років.

15 лютого користувачі мережі звернули увагу, що перша леді США Меланія Трамп воліла не згадувати свого чоловіка в постах, присвячених Дню всіх закоханих. Пост містив лише розповідь про плани першої леді на прийдешній день.