Ніхто не очікував: стало відомо, з ким закрутила роман 49-річна Кайлі Міноуг
11:47, 27 квітня 2018Світ
932 0
Пару познайомили спільні друзі, щоб допомогти співачці пережити важке розставання з колишнім бойфрендом Джошуа Сассом.
REUTERS
Австралійська поп-зірка Кайлі Міноуг, яка раніше заявила, що втратила надію вийти заміж, схоже, поквапилася з висновками, йдеться у "Сніданку з 1+1".
Читайте такожБред Пітт крутить роман з ізраїльською художницею вже півроку, в мережі показали знімок закоханої парочки (фото)
Подейкують, що 49-річна співачка нарешті знову щаслива. Як розповів інсайдер виданню The Sun, Міноуг зустрічається з 44-річним креативним директором британського журналу GQ Полом Соломонсом.
Пару познайомили спільні друзі, щоб допомогти співачці пережити важке розставання з колишнім бойфрендом Джошуа Сассом. І навіть не очікували: знайомство Кайлі та Пола стрімко переросло в міцну дружбу і флірт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter