Ніхто не очікував: стало відомо, з ким закрутила роман 49-річна Кайлі Міноуг

Пару познайомили спільні друзі, щоб допомогти співачці пережити важке розставання з колишнім бойфрендом Джошуа Сассом.

Австралійська поп-зірка Кайлі Міноуг, яка раніше заявила, що втратила надію вийти заміж, схоже, поквапилася з висновками, йдеться у "Сніданку з 1+1".

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Подейкують, що 49-річна співачка нарешті знову щаслива. Як розповів інсайдер виданню The Sun, Міноуг зустрічається з 44-річним креативним директором британського журналу GQ Полом Соломонсом.

Пару познайомили спільні друзі, щоб допомогти співачці пережити важке розставання з колишнім бойфрендом Джошуа Сассом. І навіть не очікували: знайомство Кайлі та Пола стрімко переросло в міцну дружбу і флірт.