Джонні Депп пропустив масштабну кіноподію через колишню

На презентації актор повинен був представляти фільм "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда", в якому актор зіграв головного лиходія.

Американський актор Джонні Депп пропустив масштабнюу щорічну презентацію фільмів CinemaCon через присутність на ній його колишньої дружини Ембер Херд.

Депп повинен був піднятися на сцену разом з іншими акторами в рамках презентації кіностудії Warner Bros., так як актор знявся у другій частині франшизи "Фантастичних тварин". Серед інших акторів була Ембер Херд, яка представляла на сцені фільм "Аквамен", повідомляє The Sun.

Джерело розповіло виданню, що Депп не прийшов на презентацію спеціально, "щоб уникнути незручної зустрічі з Ембер".

Нагадаємо, в травні 2016 року стало відомо, що Джонні Депп і Ембер Херд вирішили розлучитися. Згодом Ембер відверто розповіла, що актор неодноразово піднімав на неї руку.