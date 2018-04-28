Хабенський про смерть дружини: спроба вилікувати рак за допомогою знахаря була помилкою

Хабенський закликав людей, у яких діагностували рак, відразу звертатися до фахівців, інакше можна нашкодити.

Російський актор Костянтин Хабенський розповів в опублікованому на YouTube-каналі "вДудь" інтерв'ю про смерть своєї першої дружини Анастасії, у якої виявили пухлину головного мозку.

Він закликав людей, яким діагностували онкологічне захворювання, звертатися за допомогою до фахівців. "Потрібно відразу звернутися, щоб не нашкодити людині, яка захворіла", - зазначив він.

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Хабенський заявив, що зробив помилку, коли звернувся "до знахарів, які мають колосальний талант заговорювати тебе". Хабенський полетів в Киргизстан за людиною, якого йому порадили знайомі. "Я привіз його в Москву, і це була велика помилка, що коштувала потім другої операції", - розповів актор.

Він додав, що про діагноз вони дізналися надто пізно, незважаючи на тривожні симптоми. "Лікарі не припустили, що можливо ось таке. Все звалювали на вагітність", - зазначив Хабенський.

Його дружині діагностували захворювання у вересні 2007 року, коли в них народився син Іван. Хабенський згадав, що був тоді на знімальному майданчику. Його дружина померла в грудні 2008-го.

Як повідомляв УНІАН, Хабенський назвав Київ своїм улюбленим закордонним містом.