Бомжі Лепс і Басков, касирка Бузова: Кіркоров випустив новий кліп (відео)

Креативним продюсером ролика виступив Іван Ургант.

Російський співак Філіп Кіркоров випустив кліп на пісню "Колір настрою синій", в якому знялися відомі артисти.

Ролик опублікований на YouTube-каналі StarPro.

Ольга Бузова постала в образі злої касирки магазину, Микола Басков і Григорій Лепс — в образі бомжів, Тіматі — багатодітного батька-кавказця. Крім того, у відео репер В'ячеслав Мошнов, більш відомий як Гнойний, Слава КПРС, грає хлопчика-мажора з модного клубу, автор блогу "Щоденник хача" Аміран Сардаров — рознощика піци. Також у кліпі засвітилися продюсер Яна Рудковська з сином та Іван Ургант. У кадрі також з'являються бомжі і фекалії.

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У кліпі сам 50-річний Кіркоров з'являється в перуці, що нагадує зачіску репера Фейса. При цьому він разом з бандою підлітків купує алкоголь, катається на візку з супермаркету і показує оточуючим непристойні жести. В кінці ролика співак матюкається на Урганта.

Додамо, що креативним продюсером кліпу "Колір настрою синій" виступив Іван Ургант.