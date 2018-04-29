Тони світла та величезний корабель: як виглядатиме сцена Євробачення-2018 (фото)

17:19, 29 квітня 2018
Світ
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У Лісабоні (Португалія) завершився монтаж головної сцени Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018".

За задумом творців,  головний майданчик заходу  нагадує величезний корабель, пише ТСН.ua.

Сцену здали в експлуатацію учасникам. Вже сьогодні, 29 квітня, розпочалися перші репетиції конкурсантів.

Як повідомлялося раніше, напередодні конкурсу Європейська мовна спілка, яка є організатором "Євробачення", змінила правила підрахунку голосів національних журі. За новими правилами, голос кожного окремого члена журі буде "важити" менше, ніж в сумі з голосами інших членів журі. 

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Два півфінали і гранд-фінал пройдуть 8, 10 та 12 травня відповідно.

Європейські букмекери назвали фаворита "Євробачення-2018". Найбільш вірогідною є перемога учасниці з Ізраїлю Нетти Барзілай. Нетта приготувала для конкурсу пісню Toy. На другому місці розташовується представник Чехії Миколаш Йозеф. 

Учасник від України може посісти третє місце.

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Теги: #сцена#Євробачення у Португалії#Євробачення 2018