"Месники: Війна нескінченності" встановив рекорд за зборами вже в перший уїк-енд після прем'єри

Фільм про супергероїв Marvel залишив позаду "Зоряні війни: Пробудження сили" і "Форсаж 8".

Фільм "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War) у стартовий вікенд побив рекорд для фільму-дебютанта, зібравши, за попередніми даними, 630 мільйонів доларів в кінотеатрах по всьому світу в перший уїк-енд після прем'єри.

Як передає Бі-бі-сі, попередні дані надала компанія Exhibitor Relations. Ці дані не включають Китай, де прем'єри ще не було.

Вже підтверджено, що "Месники: Війна нескінченності" обійде "Форсаж 8" (The Fate of the Furious), що встановив у квітні 2017 року рекорд, зібравши 542 млн доларів за перший уїк-енд після прем'єри.

"Месники", судячи з усього, поб'ють і домашній рекорд для прем'єри, зібравши тільки у США 250 млн доларів.

Офіційні дані з'являться в понеділок, але дані по США вже ставлять його попереду минулого рекордсмена "Зоряні війни: Пробудження сили". Фільм вийшов в грудні 2015 року і за прем'єрні вихідні зібрав у США 248 млн доларів.

Перші "Месники" з'явилися в 2012 році. Цей фільм був попереднім рекордним за зборами для Marvel, заробивши в прем'єрні вихідні 207 млн доларів на внутрішньому ринку.

"Ера Альтрона" (Age of Ultron), другий фільм із серії "Месників", дебютував зі збором до 191 млн доларів.

