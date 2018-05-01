Тарантіно звинуватив компанію Вайнштейна у невиплаті більше $4 мільйонів

Крім режисера, грошові претензії до компанії мають актори Леонардо Ді Капріо, Джейк Джілленхол і Рейчел Макадамс.

Американський режисер Квентін Тарантіно заявив, що компанія Харві Вайнштейна не виплатила йому більше $4 млн.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Як зазначається, режисер вимагає відрахування за фільми «Грайндхаус» у розмірі $300 тис., «Безславних виродків» ($575 тис.), «Джанго звільненого» ($1,25 млн) і «Огидну вісімку» (близько $2,5 млн).

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За словами адвокатів Тарантіно, у компанії безліч невиконаних грошових зобов'язань. Крім режисера, грошові претензії до компанії мають актори Леонардо Ді Капріо, Джейк Джілленхол і Рейчел Макадамс.

Раніше актриса Ешлі Джадд подала судовий позов проти продюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого багатьма голлівудськими актрисами в сексуальних домаганнях.