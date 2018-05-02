Актриса, яка відвідала Донбас, подала позов проти Вайнштейна: завадив отримати роль у "Володарі перснів"

Після того, як Ешлі Джадд відкинула домагання Вайнштейна, він нібито сказав Пітеру Джексону, що з нею "замучишся працювати".

Американська актриса Ешлі Джадд подала позов проти вигнаного з Голлівуду продюсера Харві Вайнштейна. Вона звинувачує його в тому, що він зруйнував її кар'єру після того, як вона відкинула його сексуальні домагання.

Як передає Бі-бі-сі, в позові Джадд звинувачує Вайнштейна у наклепі, харасменті та порушенні чинного в штаті Каліфорнія закону про справедливу конкуренцію. "Вайнштейн скористався своєю владою в індустрії розваг, щоб завдати шкоди репутації Джадд і обмежити її шанси знайти роботу", - йдеться в позовній заяві, поданій у лос-анжелеський суд.

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У 2017 році режисер фільму "Володар перснів" Пітер Джексон заявив, що в 1998 році розглядав кандидатуру Ешлі Джадд на одну з ролей у цьому фільмі, однак після переговорів з компанією Вайнштейна та "опинилася в "чорному списку". Як зізнався Джексон, Вайнштейн попередив його: з цією актрисою "замучишся працювати".

Вайнштейн зі свого боку заявляє, що не брав участі у кастингу цього фільму, і заперечує спроби перешкодити кар'єрі Джадд. Його представник зробив заяву, в якій говориться, що продюсер "не обмовляв на Джадд і жодним чином не втручався в її кар'єру".

Зараз Вайнштейну пред'явлено декілька обвинувачень у зґвалтуванні, залякуванні і харасменті. Ешлі Джадд була однією з перших, хто в 2017 році публічно звинуватив Вайнштейна - одного з найвпливовіших голлівудських продюсерів - в сексуальних домаганнях.

Ешлі Джадд в 2016 році відвідала Донбас як посол ЮНІСЕФ. Вона знялася, зокрема, у новому сезоні серіалу "Твін Пікс", у фільмах "Протистояння" з Робертом де Ніро і Аль Пачіно, "Свідок" з Юеном Макгрегором, "Подвійний прорахунок" з Томмі Лі Джонсом і в байопіку "Фріда" з Сальмою Хайєк. Хайєк раніше заявила, що також відкинула домагання Вайнштейна, і поплатилася за це нестерпними умовами на зйомках фільму.

Як повідомляв УНІАН, Тарантіно звинуватив компанію Вайнштейна у невиплаті більше $4 мільйонів.