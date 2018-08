У США застрелили відомого репера (фото, відео)

Вбивство Лонні Тейлора (Ліла Лонні) сталося у місті Джексон, Міссісіпі.

У США застрелили американського хіп-хоп виконавця Лонні Тейлора, який виступав під псевдонімом Ліл Лонні (Lil Lonnie).

22-річного артиста вбили, коли він перебував за кермом своєї машини, передає The Hollywood Gossip.

Репер вів машину, коли в нього вистрілили кілька разів, і авто врізалося у сусіднє приміщення. Від отриманих поранень він помер на місці. Також ЗМІ повідомили, що на пасажирському сидінні перебувала дівчина, вона не постраждала.

За кілька годин до своєї смерті репер опублікував в Instagram загадковий пост: "Не повертайся... Ти знаєш, що я продовжу в тому ж дусі".

Тейлору вдалося зробити собі ім'я завдяки мікстейпу They Know what's Goin' On, який став одним з лідерів за кількістю завантажень у 2015 році на сайті LiveMixtapes.

