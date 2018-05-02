HBO продовжив серіал "Світ Дикого Заходу" на третій сезон
15:12, 02 травня 2018Світ
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Творці серіалу поки не розповідають ідей щодо наступного сезону, як і не називають дату початку зйомок.
Серіал продовжено на третій сезон / фото FanSerials.pro
Телеканал HBO підтвердив третій сезон серіалу "Світ Дикого Заходу".
Він став другим найбільш успішним проектом після Гри престолів, повідомляє телеканал.
В даний час виходить другий сезон серіалу. У новому сезоні розповідається історія інших парків, яких в загальній складності шість, тому третій сезон може продовжити цю лінію.
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Творці серіалу поки не розповідають ідей щодо наступного сезону, як і не називають дату початку зйомок. Її прем'єра може відбутися в 2019 році після виходу останнього сезону Гри престолів.
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