HBO продовжив серіал "Світ Дикого Заходу" на третій сезон

Творці серіалу поки не розповідають ідей щодо наступного сезону, як і не називають дату початку зйомок.

Телеканал HBO підтвердив третій сезон серіалу "Світ Дикого Заходу".

Він став другим найбільш успішним проектом після Гри престолів, повідомляє телеканал.

В даний час виходить другий сезон серіалу. У новому сезоні розповідається історія інших парків, яких в загальній складності шість, тому третій сезон може продовжити цю лінію.

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Творці серіалу поки не розповідають ідей щодо наступного сезону, як і не називають дату початку зйомок. Її прем'єра може відбутися в 2019 році після виходу останнього сезону Гри престолів.