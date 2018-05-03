Російська співачка зробила пластику та змінилася до невпізнання (фото)

Судячи зі свіжих фото в Instagram 49-річна Тетяна Буланова скористалася допомогою пластичних хірургів.

Відома російська співачка Тетяна Буланова за останній час суттєво змінилася зовні.

Судячи зі свіжих фото в Instagram 49-річна Тетяна Буланова скористалася допомогою пластичних хірургів.

Публікація від Тетяна Буланова (@bulanova.official) 29 Кві 2018 в 10:41 PDT

Публікація від Тетяна Буланова (@bulanova.official) 2 Травень 2018 в 1:42 PDT

На недавніх знімках обличчя артистки змінилося до невпізнання: у Буланової став більш окреслений овал обличчя, змінилася форма брів і підборіддя.

Коментатори бурхливо відреагували на такі зміни в зовнішності: "Ніс іншим став абсолютно! Вдала пластика", "На себе не схожа, але результат відмінний.Друге народження зовнішності", "Вдала пластику, дуже помолодшали".

Зазначимо, що на більш старих знімках співачка виглядає зовсім по-іншому.

Публікація від Тетяна Буланова (@bulanova.official) 25 Квітня 2018 в 9:19 PDT

Публікація від Тетяна Буланова (@bulanova.official) 24 Кві 2018 в 3:11 PDT

Зміни в зовнішності артистки прокоментував пластичний хірург. "Судячи з того, що я бачу, скоріше всього, співачці була проведена ендоскопічна підтяжка лоба і скронь. Така процедура дозволяє підняти куточки брів, зробивши погляд більш відкритим", - сказав він ондному з російських видань.

Також лікар припустив, що був зроблений ліпофілінг обличчя. "Проводиться заповнення відсутніх обсягів в районі щік, носогубок, скронь, очей. І, може, було зроблено фракційне омолодження обличчя, шиї і декольте. І звичайно, біоревіталізація. Комплекс цих процедур дозволяє за короткий термін зробити обличчя молодшим, овал підтягнутим, а погляд більш відкритим", – вважає хірург.

Сама артистка поки ніяк не коментує подію преображення.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, показала, як проводить час перед пологами.