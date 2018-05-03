Оголена і мокра: Крістіна Агілера показала груди і обмазалася гелем заради нового кліпу (відео)
18:08, 03 травня 2018Світ
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Співачка випустила доволі провокаційний кліп на свою нову композицію Accelerate - артистка продемонструвала оголені груди.
На відео присутні кадри, де Крістіну обливають гелем / YouTube Christina Aguilera
Співачка Крістіна Агілера випустила нову композицію Accelerate та кліп до неї.
37-річна Крістіна зняла доволі провокаційне відео - в кліпі Агілера постає у костюмі без спіднього, а також демонструє оголені груди, заклеєні ізоляційною стрічкою.
ВІДЕО: YouTube Christina Aguilera
Також у відео присутні кадри, де Крістіну обливають гелем, який вона потім повільно облизує.
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