Оголена і мокра: Крістіна Агілера показала груди і обмазалася гелем заради нового кліпу (відео)

Співачка випустила доволі провокаційний кліп на свою нову композицію Accelerate - артистка продемонструвала оголені груди.

Співачка Крістіна Агілера випустила нову композицію Accelerate та кліп до неї.

37-річна Крістіна зняла доволі провокаційне відео - в кліпі Агілера постає у костюмі без спіднього, а також демонструє оголені груди, заклеєні ізоляційною стрічкою.

ВІДЕО: YouTube Christina Aguilera

Також у відео присутні кадри, де Крістіну обливають гелем, який вона потім повільно облизує.

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