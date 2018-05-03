Оголена і мокра: Крістіна Агілера показала груди і обмазалася гелем заради нового кліпу (відео)

18:08, 03 травня 2018
Світ
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На відео присутні кадри, де Крістіну обливають гелем / YouTube Christina Aguilera

37-річна Крістіна зняла доволі провокаційне відео - в кліпі Агілера постає у костюмі без спіднього, а також демонструє оголені груди, заклеєні ізоляційною стрічкою.

ВІДЕО: YouTube Christina Aguilera

Також у відео присутні кадри, де Крістіну обливають гелем, який вона потім повільно облизує.

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Раніше повідомлялося, що 37-річна Кім Кардашьян продемонструвала всі принади фігури, лежачи на столі.

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Теги: #кліп#Агілера фото