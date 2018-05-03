Романа Поланскі слідом за Вайнштейном виключили з Кіноакадемії США

Поланскі, який отримав "Оскар" у 2003 році, більше не буде брати участь у виборі лауреатів.

Режисер Роман Поланскі і комік Білл Косбі виключені з членів американської Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає премію "Оскар".

Як передає Бі-бі-сі, рішення про виключення Поланскі і Косбі було прийнято в результаті голосування у вівторок, а офіційно повідомили про нього в четвер.

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Поланскі є лауреатом "Оскара". У 2003 році він отримав премію як кращий режисер за фільм "Піаніст". Він визнав себе винним за звинуваченням у заняттях сексом з неповнолітніми: у 1977 році його партнеркою була 13-річна дівчинка. Косбі був визнаний винним у сексуальних домаганнях минулого місяця.

Продюсер Харві Вайнштейн був виключений з Кіноакадемії в минулому році, після серії звинувачень у сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.

Як повідомляв УНІАН, раніше була оголошена дата виходу фільму Квентіна Тарантіно про вбивство вагітної дружини Романа Поланскі членами секти Чарльза Менсона. У фільмі вперше зіграють разом Леонардо Дікапріо і Бред Пітт.