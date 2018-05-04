Виконавиця хіта Dog Days Are Over випустила новий яскравий кліп (відео)
01:50, 04 травня 2018Світ
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Кліп на пісню про те, що "всі ми голодні", вийшов напередодні нового альбому від Florence + The Machine.
Флоренс Уелш у пісні про голод має на увазі не голод / Кадр з відео Florence + The Machine - Hunger
Британська інді-група Florence + The Machine випустила новий трек "Hunger" ("Голод") і кліп на нього. Пісня стала другим синглом з нового альбому групи, який вийде 29 червня.
"Ця пісня про те, як ми шукаємо любов у речах, які, можливо, нею не є, і як спроби відчувати себе менш самотніми можуть іноді ізолювати нас сильніше", - розповіла вокалістка групи Флоренс Уелш.
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У записі нового альбому групи взяли участь багато запрошених музикантів, зокрема, Jamie xx. На даний момент дискографія гурту налічує 3 студійних альбоми.
Як повідомляв УНІАН, Крістіна Агілера показала груди і намазалася гелем заради нового кліпу.
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