"Хай буде з тобою Сила": фанати у всьому світі сьогодні відзначають День "Зоряних воєн" (відео)

У цей день люди переодягаються в костюми своїх улюблених героїв, слухають саундтреки і переглядають улюблені епізоди. З 1970-х кількість шанувальників фільмів тільки збільшується.

Основною датою Дня "Зоряних війн" (інакше - Дня Люка Скайвокера) вважається 4 травня через знамениту цитату May the Force be with you ("Хай буде з тобою Сила"), яку багато шанувальників обіграють як May the fourth be with you (англ. fourth - четвертий і May - травень).

Шанувальники "Зоряних війн" виявилися першими, хто використовував такий каламбур. 4 травня 1979 року, коли Маргарет Тетчер була обрана першою жінкою - прем'єр-міністром Великобританії, її партія розмістила оголошення в лондонських вечірніх новинах зі словами May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations ("Четверте травня хай буде з тобою, Меггі. Вітаємо".).

В цей день торгові марки традиційно намагаються потрапити в тренд і придумати для соцмереж тематичні рекламні пости.