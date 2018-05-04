Не королівський розмах: гостей весілля принца Гаррі і Меган Маркл попросили брати їжу з собою

Представники королеви пояснюють таке прохання тим, що "можливості придбати їжу та напої на місці не буде".

Представників громадськості, запрошених на весілля принца Гаррі і Меган Маркл у Віндзорський замок, залишать без частування.

Представники королівської сім'ї відправили листа цим гостям, закликаючи їх принести свою власну їжу, повідомляє The Guardian.

Королівські лорд-лейтенанти пояснюють таке прохання тим, що "можливості придбати їжу та напої на місці не буде".

Кенсінгтонський Палац повідомив, що деякі напої та закуски все ж будуть доступні, але відмовився вдаватися в подробиці.

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Минулого місяця Кенсінгтонський Палац оголосив, що Меган і Гаррі хотіли б організувати день свого весілля так, щоб дозволити представникам громадськості "відчути себе частиною урочистостей". Запрошений на територію замку натовп буде включати людей "з широкого кола верств населення та вікових категорій". Вони будуть складати головну частину телевізійної картинки.

О 14.00, після весільної церемонії, 600 гостей, запрошених всередину каплички, відправляться на обід, влаштований Королевою в замку, в той час як натовп зовні відправиться додому.

Убогість на фронті громадського харчування не послабила ентузіазму запрошених бути частиною натовпу, в якому Гаррі і Меган прагнуть відобразити різноманітність Великобританії. 200 гостей, пов'язаних з благодійними організаціями пари, будуть мати кращі місця, найближчі до дверей каплиці.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підрахунками агентства "Брайд Букс", королівське весілля обійдеться майже в 46 мільйонів доларів. Нагадаємо, весілля відбудеться 19 травня.