Помер французький режисер і продюсер Каннського кінофестивалю
Вчора на 82-му році життя помер П'єр Рисент - відомий французький продюсер, одна з найбільш впливових персон за лаштунками Каннського міжнародного кінофестивалю.
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П'єр був асистентом Жана-Люка Годара, але справжні свої досягнення в кіномистецтві звершив вже в ролі продюсера і байєра, повідомляє Медіаняня.
Саме його зусиллями у Каннах знайшли партнерів, співпродюсерів і дистрибуцію перший проект Джейн Кемпіон «Піаніно», фільми Клінта Іствуда, Мартіна Скорсезе, Сідні Поллака, Майка Лі, Аббаса Кіаростамі та багатьох інших.
Саме П'єр боровся за права «чорносписочних» голлівудських сценаристів і режисерів (Далтона Трамбо, Сая Ендфілда, Джона Беррі та інших), захищаючи їхнє право працювати в кіноіндустрії під власними іменами.
У 2007 році в Каннах був показаний документальний фільм про життя Рисента під назвою Man of Cinema: Pierre Rissient.