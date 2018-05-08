На Лазурному березі Франції стартує 71-й Каннський кінофестиваль (фото)

Каннський кінофестиваль відкривається у Франції 8 травня.

Понад 20 картин поборються за «Золоту пальмову гілку» 71-го Каннського кінофестивалю, який сьогодні розпочинає роботу у Франції.

Читайте такожДиректор Каннського кінофестивалю придумав покарання зіркам за псування червоної доріжки своїми селфі (відео)

Честі відкривати фестиваль удостоїлася сімейна драма іранського режисера Асгара Фархаді «Все знають» (Todos lo saben), знята іспанською мовою і з іспанцями в ролях, - головних героїв зіграли зіркове подружжя Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем. Згідно з новими правилами фестивалю, попередній показ картини для журналістів до самої прем'єри не відбудеться.

Однією з найбільш очікуваних прем'єр стане продовження легендарної саги «Зоряні війни», а також фільми Ларса Фон Трієра і Девіда Роберта Мітчелла. Крім основного конкурсу з 21 учасником, у чотирьох інших розділах фестивалю представлені ще близько трьох десятків картин.