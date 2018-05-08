Бал Інституту костюма-2018: Ріанна в образі Папи Римського і ангел-Кеті Перрі (фоторепортаж)

Перрі приїхала в Метрополітен-музей з величезними білими крилами за спиною, а Ріанна одягла головний убір, схожий на митру Папи Римського.

У Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма-2018. Тема балу цього року - "Божественні тіла: мода і католицька уява" (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination).

Зірки продемонстрували найрізноманітніші наряди на червоній доріжці. Ріанна і Кеті Перрі знову епатували публіку своїми костюмами, а деякі знаменитості не стали заглиблюватися в тему балу.

Перрі приїхала в Метрополітен-музей з величезними білими крилами за спиною, а Ріанна одягла головний убір, схожий на митру Папи Римського.

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Актриса Блейк Лайвлі також викликала фурор - сукню і аксесуари актриси дизайнери інкрустували смарагдами, діамантами та іншими дорогоцінними каменями.

Раніше повідомлялося, що австрійський співак Том Нойвірт відмовився від свого жіночого альтер-его на ім'я Кончіта Вурст.