Виховувала вулиця і любить борщ: стало відомо про роман Ілона Маска з зіркою українського походження (фото, відео)
Відомий мільярдер Ілон Маск відомий не тільки своїми грандіозними відкриттями, але й кількома шлюбами і бурхливими романами. Після чуток про чергове возз'єднання Маска з актрисою Ембер Херд, Ілон вирішив показати світу його нову подружку.
Читайте такожІлон Маск купивши акції Tesla на 10 мільйонів доларів
Точно не відомо, чи Ілон Маск і 30-річна канадська співачка Клер Еліс Буші, більш відома як Граймс (Grimes), у відносинах, але їх несподіване спільна поява на червоній доріжці Бал Інституту костюма Метрополітен-музею «Met Gala» у Нью-Йорку шокувала багатьох прихильників.
Артистка Граймс у 2012 році Grimes очолила список «Самих цікавих виконавців» за версією журналу New Musical Express.
Співачка також має українські корені, якими, за чутками ЗМІ, дуже пишається, а її улюбленою стравою є борщ.
@Grimes's silver choker wasn't just a directional accessory—that pendant is actually a Tesla symbol, apparently inspired by none other than her date for the evening, @ElonMusk. #metgala Directed by @bardiazeinali DP @kellyjeffrey Movement @mettenarrative Steadicam @yoshisteadiop Production @prodn_artandcommerce Edit & Post Production @modern.post @modern.post Music @th3oryhazit
Також Буші знає російську. Іноді вона робить підписи російською у своєму Інстаграмі. Наприклад, під фотографією, яка вище, вона написала:
«Червоний липень xaxa».
Клер — канадка, вона має українські та французькі корені, вчилася в російській школі в Ванкувері і обожнює борщ. А ще вона шепелявить і вважає цей дефект частиною свого образу, не збираючись його виправляти.
"Моя бабуся - українка, і оскільки мої батьки башато працювали, я фактично виросла з дідусем і бабусею,слухаючи багато російської мови", - розповіла Grиmes виданню Exberliner.
Епіграфом до одного з своїх альбомів - Visions -співачка зробила рядки з двох віршів Анни Ахматової.
"Я певною мірою ідентифікую себе з нею - вона писала багато віршів про те, як бути дівчиною на сцені, про все це гівно. Вона - дуже крута леді", - зазначила Клер.
Вона не приховує, що її "виховала вулиця", що деякий час вона фактично була безпритульним і не спростовує того, що вживала наркотики. Щоправда, артистка не любить говорити про це в інтерв'ю, так як вважає, що існує певний сексизм: коли людина каже, що в юні роки пробував щось заборонене, на це ніхто не звертає уваги. А оскільки вона жінка, то її відразу ліплять ярлик "Grиmes - наркоша".