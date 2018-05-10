Виховувала вулиця і любить борщ: стало відомо про роман Ілона Маска з зіркою українського походження (фото, відео)

Дівчина Ілона Маска - канадка, вона має українські та французькі корені, вчилася в російській школі в Ванкувері і обожнює борщ. А ще вона шепелявить і вважає цей дефект частиною свого образу, не збираючись його виправляти.

Відомий мільярдер Ілон Маск відомий не тільки своїми грандіозними відкриттями, але й кількома шлюбами і бурхливими романами. Після чуток про чергове возз'єднання Маска з актрисою Ембер Херд, Ілон вирішив показати світу його нову подружку.

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Точно не відомо, чи Ілон Маск і 30-річна канадська співачка Клер Еліс Буші, більш відома як Граймс (Grimes), у відносинах, але їх несподіване спільна поява на червоній доріжці Бал Інституту костюма Метрополітен-музею «Met Gala» у Нью-Йорку шокувала багатьох прихильників.

Артистка Граймс у 2012 році Grimes очолила список «Самих цікавих виконавців» за версією журналу New Musical Express.

Співачка також має українські корені, якими, за чутками ЗМІ, дуже пишається, а її улюбленою стравою є борщ.

Також Буші знає російську. Іноді вона робить підписи російською у своєму Інстаграмі. Наприклад, під фотографією, яка вище, вона написала:

«Червоний липень xaxa».

Клер — канадка, вона має українські та французькі корені, вчилася в російській школі в Ванкувері і обожнює борщ. А ще вона шепелявить і вважає цей дефект частиною свого образу, не збираючись його виправляти.

"Моя бабуся - українка, і оскільки мої батьки башато працювали, я фактично виросла з дідусем і бабусею,слухаючи багато російської мови", - розповіла Grиmes виданню Exberliner.

Епіграфом до одного з своїх альбомів - Visions -співачка зробила рядки з двох віршів Анни Ахматової.

"Я певною мірою ідентифікую себе з нею - вона писала багато віршів про те, як бути дівчиною на сцені, про все це гівно. Вона - дуже крута леді", - зазначила Клер.

Вона не приховує, що її "виховала вулиця", що деякий час вона фактично була безпритульним і не спростовує того, що вживала наркотики. Щоправда, артистка не любить говорити про це в інтерв'ю, так як вважає, що існує певний сексизм: коли людина каже, що в юні роки пробував щось заборонене, на це ніхто не звертає уваги. А оскільки вона жінка, то її відразу ліплять ярлик "Grиmes - наркоша".