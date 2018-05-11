Євробачення-2018: фаворити різко змінилися - прогнози букмекерів

Змінився список фаворитів після оголошення всіх фіналістів на конкурсі Євробачення-2018 в Португалії.

Букмекерські прогнози різко змінилися після оголошення всіх фіналістів Міжнародного вокального конкурсу Євробачення-2018.

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Ставки букмекерів суттєво змінилися після оголошення всіх учасників фіналу. Деякі ключові виконавці, яким пророкували топ-5, опустилися нижче. Приміром, норвезькому співаку Олександру Рибаку пророкували друге місце на Євробаченні 2018.

Тепер же артист на восьмій сходинці. Еліна Нечаєва, учасниця з Естонії, опустилася з топ-5 на дев'яте місце розташування. А улюбленець дівчат і красень чеський співак Міколас Йозеф вилетів з десятки лідерів на 11-е місце. Однак є учасники, які, навпаки, піднялися.

Так, представниця Литви Єва Хасимаускайте займає четверте місце, а ізраїльська артистка Нетта, яка ледь влізла в топ-2, повернула собі другу позицію. Головною претенденткою на перемогу поки залишається конкурсантка від Кіпру Елені Фурейра. А ось український виконавець Melovin поки не потрапляє в топ-10. Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 12 травня.