Думала, що пройде в фінал: росіянка Самойлова розплакалася через програш на Євробаченні (відео)

13:43, 11 травня 2018
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Самойлова емоційно відреагувала на програш / скріншот "Перший канал"

Росії не вдалося вийти у фінал конкурсу «Євробачення», який в ці дні проходить в Лісабоні. РФ на конкурсі представляла Юлія Самойлова, яка дуже емоційно на це відреагувала - розплакалася, дізнавшись про те, що не зможе взяти участь у фіналі.

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Чоловік Юлії та команда, що приїхали в Португалію, втішали розстроєну артистку.

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Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break та представляє Росію на «Євробаченні-2018», не змогла пробитися в десятку фіналістів.

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Фінал Євробачення онлайн можна буде дивитися на сайті УНІАН 12 травня о 22:00.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Росія#Євробачення#Самойлова і Євробачення#Юлія Самойлова