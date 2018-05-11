Думала, що пройде в фінал: росіянка Самойлова розплакалася через програш на Євробаченні (відео)

Чоловік Юлії та команда, що приїхали в Португалію, втішали розстроєну артистку. Вона не змогла потрапити в десятку фіналістів.

Росії не вдалося вийти у фінал конкурсу «Євробачення», який в ці дні проходить в Лісабоні. РФ на конкурсі представляла Юлія Самойлова, яка дуже емоційно на це відреагувала - розплакалася, дізнавшись про те, що не зможе взяти участь у фіналі.

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Чоловік Юлії та команда, що приїхали в Португалію, втішали розстроєну артистку.

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Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I Won"t Break та представляє Росію на «Євробаченні-2018», не змогла пробитися в десятку фіналістів.

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Фінал Євробачення онлайн можна буде дивитися на сайті УНІАН 12 травня о 22:00.