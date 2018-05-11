Євробачення-2018: як оцінило журі з Росії українського конкурсанта Melovin

Номер Melovin російське журі Євробачення 2018 оцінило на 6 балів за 12-бальною шкалою.

Став відомий склад російського журі Євробачення-2018, що виставляє оцінки учасникам від різних країн.

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До нього увійшли: продюсер Яна Рудковська, хореограф Сергій Мандрик, композитор Володимир Матецький, радіоведучий Олексій Мануйлов та переможниця шоу "Голос" Олександра Воробйова.

Як саме голосували російське музыкальне журі вчора поки не відомо. З джерел SUPER стало відомо про оцінку, поставлену українському учаснику - співаку Melovin.

Його номер російське журі оцінило на 6 балів за 12-бальною шкалою.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів Євробачення-2018. Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin. Фінал Євробачення онлайн можна буде дивитися на сайті УНІАН 12 травня о 22:00.