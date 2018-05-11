Оголена з букетом квітів: зірка "Міста гріхів" відзначила свій день народження гарячими знімками в Instagram (фото, відео)

15:18, 11 травня 2018
Світ
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Актрисі виповнилося 39 років / скріншот "Місто гріхів"

Голлівудська актриса Розаріо Доусон опублікувала в Instagram провокаційне відео, приурочене до її 39-річчя. Зірка з'явилася повністю оголеною у ролику, який набрав більше 930 тис. переглядів через добу після публікації.

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Доусон викликала суперечливу реакцію серед користувачів новим відео. Шанувальники актриси прийшли в захват. Інші користувачі порахували ролик занадто відвертим.

Happy birthday to suit me... 39 & feelin' fine...

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Сама Доусон заявила, що на 40-му році життя відчуває себе щасливою. Пізніше актриса виклала знімок, на якому позує оголеною з букетом квітів: свої груди дівчина прикрила рукою.

Reflections on not letting gravity bring me down...

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Теги: #фото#мессенджер Instagram