Оголена з букетом квітів: зірка "Міста гріхів" відзначила свій день народження гарячими знімками в Instagram (фото, відео)

Сама Доусон заявила, що на 40-му році життя відчуває себе щасливою. Пізніше актриса виклала знімок, на якому позує оголеною з букетом квітів: свої груди дівчина прикрила рукою.

Голлівудська актриса Розаріо Доусон опублікувала в Instagram провокаційне відео, приурочене до її 39-річчя. Зірка з'явилася повністю оголеною у ролику, який набрав більше 930 тис. переглядів через добу після публікації.

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Доусон викликала суперечливу реакцію серед користувачів новим відео. Шанувальники актриси прийшли в захват. Інші користувачі порахували ролик занадто відвертим.

Сама Доусон заявила, що на 40-му році життя відчуває себе щасливою. Пізніше актриса виклала знімок, на якому позує оголеною з букетом квітів: свої груди дівчина прикрила рукою.