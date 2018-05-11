Дуля від Росії: у провальному номері Самойлової на Євробаченні-2018 танцював переможець українського талант-шоу (відео)

Рудницька розповіла, що у номері Самойлової танцював переможець українського проекту "Танцюють всі".

Радник міністра культури України, засновниця "Території А" та співачка Анжеліка Рудницька назвала номер Росії на Євробаченні-2018, від якої виступала Юлія Самойлова, дуже слабким.

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"Що цікавого було в самому номері? Нічого. До того ж, бек-вокалісти співали на порядок краще, ніж сама виконавиця. Можливо, такий номер і має право на існування, але тоді співачка, крім жалю, повинна викликати ще й повагу до себе як професіонал. Все-таки "Євробачення" — це конкурс не спеціальних проектів, а музики", - розповіла Рудницька в інтерв'ю "Главреду".

Вона додала, що їй не хотілося б коментувати номер Росії, адже вони і тут "підкололи" Україну.

"Але і тут Росія підсунула дулю під ніс Україні — у номері Самойлової танцював переможець українського проекту "Танцюють всі". Ніякої поваги ні до себе, ні до країни", - обурилася співачка.

Як повідомляли росЗМІ, представляли номер молоді танцюристи Ільдар Гайнутдінов і Настя Джуркіна. Варто зазначити, що Гайнутдінов - переможець 8-го сезону українського шоу "Танцюють всі".

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I won't Break і представляє Росію на Євробаченні-2018, не змогла пробитися до десятки фіналістів.