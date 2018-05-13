Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай помирилася з Сальвадором Собралом

Собрал в інтерв'ю португальській пресі назвав пісню Нетти буквально "жахливою".

Переможниця Євробачення-2018, ізраїльська співачка Нетта Барзілай не тримає зла на свого попередника португальця Сальвадора Зібрала, який різко висловився про її пісні.

Про це вона розповіла на прес-конференції після своєї перемоги, передає "112 Україна".

"Я відчула від нього повагу, коли він передавав мені кришталевий мікрофон, і шлю йому тільки любов", - сказала Нетта.

Нагадаємо, Зібрав в інтерв'ю португальській пресі назвав пісню Нетты буквально "жахливою". Роком раніше після своєї перемоги в Києві він висловився в подібному ключі, заявивши, що з його тріумфом на Євробаченні нарешті отримала визнання справжня музика, а не "феєрверк".

Ізраїльтянка Нетта Барзілай перемогла на Євробаченні-2018, що проходив у португальському Лісабоні. За оцінками національних журі вона стала третьою, набравши 212 балів. При цьому співачка виграла глядацьке голосування з результатом 317 балів. Сумарний результат Нетты склав 529 очок. Представник України Melovin фінішував на 17 рядку.