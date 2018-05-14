Активістка Femen оголилася у Ватикані (фото, відео)

Як йдеться у повідомленні на сайті руху, поліція затримала журналістів, які знімали акцію.

Активістка Femen влаштувала у Ватикані акцію, присвячену Дню матері, який відзначали в неділю, 13 травня.

Femen вимагали від Папи Римського визнати право усіх жінок у світі годувати дитину грудьми у будь-якому місці та в будь-який час, йдеться на сайті руху.

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Під час акції напівоголена активістка Femen влаштувала акт публічного годування дитини грудьми на площі Сан Петро у Ватикані. На її тілі був напис "Alma Mater" ("Мати-годувальниця").

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Римі затримали активістку Femen, яка намагалася викрасти статуетку "дитя Ісуса" з різдвяного вертепу на площі Святого Петра у Ватикані.