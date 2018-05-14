Помер актор-зірка фільму "Пригоди Буратіно"

Артист знявся у таких фільмах, як "Пригоди Буратіно", "Листопад", "Будьте моїм чоловіком".

Актор і режисер, заслужений артист Грузії Баадур Цуладзе помер у віці 83 років.

"Баадур Цуладзе помер", - сказав кінознавець В'ячеслав Шмиров, не уточнивши обставин смерті артиста. Про це повідомляє ТАСС.

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Цуладзе народився в Батумі в 1935 році. Після закінчення в 1961 році режисерського факультету він став режисером і актором кіностудії "Грузія-фільм".

Артист знявся в таких фільмах, як "Пригоди Буратіно", "Листопад", "Будьте моїм чоловіком". Загалом він виконав понад 90 ролей, а також виступив режисером 10 кінострічок.

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