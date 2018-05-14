Євробачення: як українського учасника Melovin зустрічали в Києві - в мережі показали перші кадри (фото, відео)

Український учасник Євробачення повернувся до Києва, де його зустрічали прихильники і журналісти. Сам співак опублікував кілька кадрів.

Представник України на "Євробаченні-2018" MELOVIN, який своїм видовищним номером відкривав фінал конкурсу в Португалії, повернувся додому.

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В аеропорту співака чекала велику кількість прихильників, яких він називає "меловинаторами". Фанати зустрічали артиста з букетами квітів і короваєм.

#MELOVINATORS 🔥 A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on May 13, 2018 at 8:58am PDT

"Як я нудьгував! Ваша любов і є моя головна перемога!", - підписав фотографію співак.

Також фанати заспівали композицію MELOVIN Under The Ladder, з якою він боровся за перемогу, але за результатами голосування посів лише 17 сходинку.