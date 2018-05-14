Євробачення: як українського учасника Melovin зустрічали в Києві - в мережі показали перші кадри (фото, відео)

14:03, 14 травня 2018
Світ
2936 0
Україна: MELOVIN з піснею Under the Ladder / Andres Putting

Читайте такожУ Росії знайшли ще одну причину провалу Самойлової на Євробаченні-2018

В аеропорту співака чекала велику кількість прихильників, яких він називає "меловинаторами". Фанати зустрічали артиста з букетами квітів і короваєм.

#MELOVINATORS 🔥

A post shared by MÉLOVIN (@melovin_official) on

"Як я нудьгував! Ваша любов і є моя головна перемога!", - підписав фотографію співак.

Також фанати заспівали композицію MELOVIN Under The Ladder, з якою він боровся за перемогу, але за результатами голосування посів лише 17 сходинку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #MELOVIN