Євробачення: як українського учасника Melovin зустрічали в Києві - в мережі показали перші кадри (фото, відео)
14:03, 14 травня 2018Світ
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Український учасник Євробачення повернувся до Києва, де його зустрічали прихильники і журналісти. Сам співак опублікував кілька кадрів.
Україна: MELOVIN з піснею Under the Ladder / Andres Putting
Представник України на "Євробаченні-2018" MELOVIN, який своїм видовищним номером відкривав фінал конкурсу в Португалії, повернувся додому.
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В аеропорту співака чекала велику кількість прихильників, яких він називає "меловинаторами". Фанати зустрічали артиста з букетами квітів і короваєм.
"Як я нудьгував! Ваша любов і є моя головна перемога!", - підписав фотографію співак.
Також фанати заспівали композицію MELOVIN Under The Ladder, з якою він боровся за перемогу, але за результатами голосування посів лише 17 сходинку.
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