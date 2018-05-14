Наомі Кемпбелл блиснула на наймоднішому показі в Каннах (фото)

Цього року локацією шоу знову став каннський аеропорт Мандеье.

Каннський кінофестиваль — це не тільки прем'єри фільмів і фотоколли, але і вечірки, які світові знаменитості намагаються не пропускати. Одна з найбільш значущих та відомих — Fashion for Relief.

Благодійний захід ось вже 13 років організовує Наомі Кемпбелл. Мабуть, це найзірковіший показ з усіх можливих: традиційно на подіум разом з «чорною пантерою» виходять супермоделі, пише Elle.

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Цього року локацією шоу знову став каннський аеропорт Манделу. На подіум разом з Наомі вийшли Белла Хадід, Наталія Водянова, Дафна Гроенвельд, Вінні Харлоу, Наташа Полі і інші моделі. Вони представляли образи від світових модних Будинків, наданих спеціально для показу. Так, наприклад, сама Наомі закрила шоу, з'явившись в сукні Dolce & Gabbana з кутюрної колекції.