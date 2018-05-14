Королівські кухарі почали підготовку до найочікуванішого весілля у Великобританії (відео)

Кухарі розповіли, що пара просила використовувати більше сезонних продуктів.

У цей день кухарів працюватиме зо три десятки. Меню поки що тримають у таємниці, однак усі страви, якими частуватимуть 600 запрошених, уже дегустували сам принц Гаррі та його наречена Меган.

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Кухарі розповіли, що пара просила використовувати більше сезонних продуктів, йдеться у сюжеті ТСН. Їх доправлять з англійських ферм.

А основний торт - лимонний з сиропом бузини готуватиме американський кондитер.