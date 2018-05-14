Королівські кухарі почали підготовку до найочікуванішого весілля у Великобританії (відео)
19:35, 14 травня 2018Світ
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Кухарі розповіли, що пара просила використовувати більше сезонних продуктів.
Меган Маркл і принц Гаррі \ REUTERS
У цей день кухарів працюватиме зо три десятки. Меню поки що тримають у таємниці, однак усі страви, якими частуватимуть 600 запрошених, уже дегустували сам принц Гаррі та його наречена Меган.
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Кухарі розповіли, що пара просила використовувати більше сезонних продуктів, йдеться у сюжеті ТСН. Їх доправлять з англійських ферм.
А основний торт - лимонний з сиропом бузини готуватиме американський кондитер.
Королівські кухарі розпочали підготовку до найочікуванішого весілля у Великій Британії
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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл