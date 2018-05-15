Трамп відвідав дружину в лікарні після операції на нирках

До поїздки президент США писав у Twitter про "успішну процедуру", яку перенесла 48-річна Меланія. Також він запевняв, що у неї гарний настрій.

Президент США Дональд Трамп 14 травня відвідав у лікарні свою дружину Меланью, якій зробили операцію на нирках.

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Про це повідомила газета The Washington Post. Американський лідер прилетів з Білого дому на вертольоті і пробув у госпіталі більше години. Назад Трамп повертався кортежем, відмовившись спілкуватися з журналістами.

До поїздки президент США писав у Twitter про "успішну процедуру", яку перенесла 48-річна Меланія. Також він запевняв, що у неї гарний настрій.

14 травня лікарі видалили доброякісне утворення з нирки дружини Трампа. Вона пробуде до кінця тижня у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у штаті Меріленд.